Талибы штурмуют административный центр афганской провинции Гильменд

Боевики движения "Талибан", несмотря на большие потери, ведут широкомасштабный штурм города Лашкаргох - административного центра провинции Гильменд на юге страны, сообщают местные источники.

В Сети выкладываются видеоматериалы, свидетельствующие об ожесточенных боях в черте города.

По сведениям медицинского персонала итальянского неправительственного медицинского центра Emergency-ngo, в ходе боев в городе много раненых.

"Боевые действия происходят в городе Лашкаргах в центре провинции Гильменд. Наша больница переполнена. На данный момент добавлено четыре дополнительных помещения для спальных мест", - сообщили представители центра в Twitter.