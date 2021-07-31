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Дальнее зарубежье 31.07.2021 19:00

Талибы штурмуют административный центр афганской провинции Гильменд

Боевики движения "Талибан", несмотря на большие потери, ведут широкомасштабный штурм города Лашкаргох - административного центра провинции Гильменд на юге страны, сообщают местные источники.

В Сети выкладываются видеоматериалы, свидетельствующие об ожесточенных боях в черте города.

По сведениям медицинского персонала итальянского неправительственного медицинского центра Emergency-ngo, в ходе боев в городе много раненых.

"Боевые действия происходят в городе Лашкаргах в центре провинции Гильменд. Наша больница переполнена. На данный момент добавлено четыре дополнительных помещения для спальных мест", - сообщили представители центра в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]