Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания подписали Меморандум о взаимопонимании

Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) подписали Меморандум о взаимопонимании.
"Подписание документа было инициировано в Тель-Авиве, где состоялось открытие Торгово-туристического представительства Азербайджана и прошел "круглый стол" с участием деловых кругов Израиля", - говорится в пресс-релизе Министерства экономики Азербайджана.
Документ предусматривает сотрудничество в области инвестирования в стартап-проекты, применения в Азербайджане лучших практик ведущих израильских компаний и инноваций.
"Реализация вопросов, отраженных в меморандуме, будет способствовать быстрому внедрению в Азербайджане новых технологий, которые будут служить гражданам и бизнес-интересам, а также помогать госорганам и бизнесу быстрее адаптироваться к новым вызовам", - отмечается в сообщении министерства.
OurCrowd - израильская венчурная инвестиционная компания, основанная в феврале 2013 года. Это одна из крупнейших в мире платформ государственного финансирования ценных бумаг, которая специализируется на инвестировании в стартапы, работающие в области искусственного интеллекта, технологий, транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и т. д. Компания предлагает инвесторам и учреждениям инвестиционную платформу для инвестирования в стартапы и венчурные фонды.
А.Салаева
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