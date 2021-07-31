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Бизнес и законодательство 31.07.2021 19:30

Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания подписали Меморандум о взаимопонимании

Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) подписали Меморандум о взаимопонимании.

"Подписание документа было инициировано в Тель-Авиве, где состоялось открытие Торгово-туристического представительства Азербайджана и прошел "круглый стол" с участием деловых кругов Израиля", - говорится в пресс-релизе Министерства экономики Азербайджана.

Документ предусматривает сотрудничество в области инвестирования в стартап-проекты, применения в Азербайджане лучших практик ведущих израильских компаний и инноваций.

"Реализация вопросов, отраженных в меморандуме, будет способствовать быстрому внедрению в Азербайджане новых технологий, которые будут служить гражданам и бизнес-интересам, а также помогать госорганам и бизнесу быстрее адаптироваться к новым вызовам", - отмечается в сообщении министерства.

OurCrowd - израильская венчурная инвестиционная компания, основанная в феврале 2013 года. Это одна из крупнейших в мире платформ государственного финансирования ценных бумаг, которая специализируется на инвестировании в стартапы, работающие в области искусственного интеллекта, технологий, транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и т. д. Компания предлагает инвесторам и учреждениям инвестиционную платформу для инвестирования в стартапы и венчурные фонды.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]