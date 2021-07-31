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Экология 31.07.2021 20:27

В Туркменистане состоится конференция, посвященная сотрудничеству в области экологии Каспия

12 августа в Туркменистане состоится научно-практическая конференция "Сотрудничество в области охраны окружающей среды Каспийского моря".

Об этом президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову сообщил вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев в ходе выездного заседания Кабинета министров, передают туркменские СМИ.

Мероприятие приурочено ко Дню Каспийского моря.

В свою очередь, Бердымухамедов отметил, что сохранение экологического благополучия Каспийского моря является важным аспектом природоохранной политики Туркменистана. Он поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень конференции.

В начале июля текущего года в Санкт-Петербурге по инициативе российской стороны состоялась встреча генеральных прокуроров пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России, по итогам которой была подписана Декларация генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]