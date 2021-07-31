Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0193 RUR   0.0232 GBR   2.3709 TRY   0.2007

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 31.07.2021 22:59

Власти Турции выделяют около $6 млн на начальном этапе для устранения ущерба от лесных пожаров - Эрдоган

На экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около $6 млн, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья.

«Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов», - сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство «Анадолу».

Президент сообщил также, что погорельцам будут выделены средства для аренды домов. Кроме этого, государство возместит ущерб фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств.

По его словам, энергоснабжение 35 селений в зоне лесных пожаров восстановлено. В качестве меры предосторожности временно отключены от электричества 12 населенных пунктов.

Эрдоган отметил, что по состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров уже локализованы и потушены.

«В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тыс. человек. В зоне бедствия работают 6 самолетов, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 9 БПЛА, 117 пожарных машин», - отметил Эрдоган.

Глава государства напомнил, что на помощь Турции самолеты выслали Азербайджан, Украина, Россия и Иран.

Эрдоган дал высокую оценку использованию БПЛА в зонах пожаров. «Благодаря беспилотникам мы смогли оперативно выявлять очаги возгорания и не допускать расширения зоны пожара. Вся лесополоса, пострадавшая от пожаров будет восстановлена. С началом периода дождей начнется посадка новых деревьев», сказал президент Турции.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭРДОГАН, ПОЖАРЫ, УЩЕРБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]