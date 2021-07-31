Власти Турции выделяют около $6 млн на начальном этапе для устранения ущерба от лесных пожаров - Эрдоган

На экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделено 50 млн турецких лир (около $6 млн, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции по итогам осмотра зоны лесных пожаров в провинции Анталья.
«Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов», - сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство «Анадолу».
Президент сообщил также, что погорельцам будут выделены средства для аренды домов. Кроме этого, государство возместит ущерб фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств.
По его словам, энергоснабжение 35 селений в зоне лесных пожаров восстановлено. В качестве меры предосторожности временно отключены от электричества 12 населенных пунктов.
Эрдоган отметил, что по состоянию на вечер субботы 31 июля большинство очагов лесных пожаров уже локализованы и потушены.
«В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тыс. человек. В зоне бедствия работают 6 самолетов, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 9 БПЛА, 117 пожарных машин», - отметил Эрдоган.
Глава государства напомнил, что на помощь Турции самолеты выслали Азербайджан, Украина, Россия и Иран.
Эрдоган дал высокую оценку использованию БПЛА в зонах пожаров. «Благодаря беспилотникам мы смогли оперативно выявлять очаги возгорания и не допускать расширения зоны пожара. Вся лесополоса, пострадавшая от пожаров будет восстановлена. С началом периода дождей начнется посадка новых деревьев», сказал президент Турции.
Р.Ахмедов
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