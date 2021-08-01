США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на танкер Mercer Street, а также о возможных последующих шагах, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид обсудили нападение на торговое судно Mercer Street", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "договорились сотрудничать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, оказания поддержки и рассмотрения соответствующих следующих шагов".

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.