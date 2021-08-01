США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на танкер Mercer Street, а также о возможных последующих шагах, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид обсудили нападение на торговое судно Mercer Street", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что стороны "договорились сотрудничать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, оказания поддержки и рассмотрения соответствующих следующих шагов".
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в нахчыванском направлении
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Баку опроверг сообщения об обстреле позиций ВС Армении на границе
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа - Нафтогаз
Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания подписали Меморандум о взаимопонимании
Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн - университет Хопкинса
Все регионы Казахстана вошли в "красную зону" по темпам распространения COVID-19
Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, у 6 человек отозваны аккредитации за нарушение мер безопасности
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-тидневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог