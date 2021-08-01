Эпидситуация ухудшилась еще в одном регионе Казахстана, так называемую "красную зону" (высокого риска) по темпам распространения COVID-19 пополнила Туркестанская область, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению инфекции.
Таким образом, в "красной" зоне теперь находятся все 17 регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.
В "желтой" зоне (умеренного риска) и "зеленой" (наиболее безопасной) - ни одного региона.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 580 тыс. 370 случаев COVID-19 и 61 тыс. 168 случаев пневмонии с клиническими проявлениями коронавируса, но отрицательным ПЦР. От вышеназванных заболеваний умерли 9 тыс. 681 человек. В июне в республике стала распространяться более заразная разновидность COVID-19 - штамм "дельта", что существенно усугубило санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
В Казахстане, население которого превышает 18,9 млн человек, 17 регионов: 14 областей и три города республиканского значения - Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
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