Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в нахчыванском направлении

1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Противник был подавлен ответным огнем.

"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отметили в оборонном ведомстве.

А.Салаева