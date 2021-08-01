Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в нахчыванском направлении

1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны АР.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Противник был подавлен ответным огнем.
"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отметили в оборонном ведомстве.
А.Салаева
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа - Нафтогаз
Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания подписали Меморандум о взаимопонимании
Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн - университет Хопкинса
Все регионы Казахстана вошли в "красную зону" по темпам распространения COVID-19
Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, у 6 человек отозваны аккредитации за нарушение мер безопасности
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Афганские военные заявляют о ликвидации более 250 талибов за сутки
Талибы в боях за афганский Герат потеряли убитыми более 60 человек - Минобороны Афганистана
США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-тидневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог