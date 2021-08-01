Талибы в боях за афганский Герат потеряли убитыми более 60 человек - Минобороны Афганистана

В результате авиаударов, нанесенных ВВС ИРА по позициям боевиков движения "Талибан" в районе населенного пункта Резишак уезда Инджил, а также населенного пункта Пули Малан провинции Герат были убиты 66 террористов, еще 13 ранены, сообщил утром в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

По сообщению пресс-центра, в провинцию Герат прибыли сотни бойцов спецназа.

"Эти силы увеличат наступательные операции и подавят "Талибан" в Герате. Ситуация с безопасностью в провинции скоро улучшится", - отмечается в сообщении.