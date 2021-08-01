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Дальнее зарубежье 01.08.2021 09:38

Талибы в боях за афганский Герат потеряли убитыми более 60 человек - Минобороны Афганистана

В результате авиаударов, нанесенных ВВС ИРА по позициям боевиков движения "Талибан" в районе населенного пункта Резишак уезда Инджил, а также населенного пункта Пули Малан провинции Герат были убиты 66 террористов, еще 13 ранены, сообщил утром в воскресенье пресс-центр министерства обороны Афганистана.

По сообщению пресс-центра, в провинцию Герат прибыли сотни бойцов спецназа.

"Эти силы увеличат наступательные операции и подавят "Талибан" в Герате. Ситуация с безопасностью в провинции скоро улучшится", - отмечается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]