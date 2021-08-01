Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог

"Спровоцированное Арменией обострение ситуации на государственной границе с Азербайджаном, как того, возможно, и следовало ожидать, вызвало новую «войну фейков». Армянские телеграмм-каналы и вроде бы даже серьёзные СМИ, публикуют бравурные сообщения о «вторжении азербайджанских войск на территорию Армении», «отбитых атаках», «сбитых беспилотниках» и т.д. и т.п., а информагентства третьих стран, как того и требуют нормы журналистской этики, публикуют все это со ссылками и оговорками «как утверждает армянская сторона» и «как утверждает азербайджанская сторона»», - заявил политолог Фуад Ахундов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ахундов продолжает: «Только вот в чем дело. Почти 9 месяцев назад в Карабахе завершилась 44-дневная война, в которой официальный армянский «агитпроп» печально «прославился» прямо-таки чудовищным количеством фейков, причем топорных и смехотворных. «Я нахожусь в Гадруте, и здесь нет ни одного азербайджанца» в исполнении небезызвестного Семёна Пегова, он же WarGonzo — это уже классика жанра. Если верить армянской стороне, то армяне контролируют Шушу и Гадрут, азербайджанцы «разгромлены под Джебраилом» и т.д.».

Политолог отмечает, что практически ни разу за всю войну Армения официально не подтвердила освобождение азербайджанской армией ни одного города или районного центра — единственным исключением стало 9-10 ноября, когда пришлось подписывать капитуляцию, а скрывать далее собственный разгром и освобождение Азербайджанской Армией Физули, Джебраила, Зангелана, Губадлы, Гадрута и города Шуша было уже невозможно.

«Точно так же во время войны нас пытались убедить в том, что будто бы на территории Армении турецкий F-16 сбил Су-25. Естественно, не было представлено никаких доказательств - ни в виде данных радаров, ни спутникового наблюдения, ни осколков ракет. Наоборот, выяснилось, что разбились два армянских самолета, которые над территорией Азербайджана, в тогда еще оккупированном Кельбаджарском районе, налетели на гору», - сказал Ахундов.

Еще одним армянским мега-фейком стали страшные сказки про будто бы воюющих на стороне Азербайджана сирийских наемниках — доказательств так и не было представлено ни во время войны, ни позже. Чтобы скрыть свое очевидное вранье на этот счет, армянская сторона придумала небылицы про прожорливых кабанов, которые и съели всех этих сирийских наемников.

Ахундов отмечает, что фейками полна и обыденная мирная жизнь в Армении. Например, даже туристы, посещающие Ереван, могут убедиться в исключительной «любви» армянской стороны к фейкам. На башне Ереванского коньячного завода красуется мемориальная доска, причем и на русском, и на армянском языках: «Здесь в 1827 году в присутствии автора впервые была представлена бессмертная комедия великого русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»».

Но вот что означает слово «здесь»? Где это — «здесь»? На коньячном заводе? Прямо в его башне?

Общеизвестный факт: постановка состоялась во дворце Иреванских ханов, великолепном здании с витражами-«шебеке» и зеркальным полом. Но этот дворец, точно так же, как и Иреванская крепость, шесть из семи мечетей и вообще вся историческая застройка Иревана, ставшего Ереваном, был просто разрушен. На его месте и возвели коньячный завод.

«В мировой практике, конечно, случается, что здания уже нет, а вот мемориальная доска в честь происходивших в нем событий стоит. В частности, в шведском Кальмаре уже не существует церковь, где когда-то была подписана знаменитая Кальмарская уния, а вот мемориальная доска в честь этого события есть. И там указано, что здесь когда-то находилась церковь, где произошло это историческое событие. В Москве есть мемориальная доска на месте первого здания Московского университета. Самого здания уже нет, а доска сообщает: здесь находилось первое здание. Это общепринятый в мировой практике метод: на этом месте находилось здание, где произошло то-то и то-то», - подчеркивает Ахундов.

Но в Армении пошли своим путём. Мемориальную доску повесили на заводской стене со словом «здесь».

«И вот теперь в период эскалации напряженности на границе, мировые СМИ, как ни в чем не бывало, ссылаются на армянские источники. И как это понимать? Кто-нибудь представляет себе сегодня историческое исследование, где бы содержались ссылки на материалы пропагандистского ведомства доктора Геббельса? Кто-то готов считать достоверным источником желтые бульварные газетенки, которые регулярно ловят на лжи и фейках? Это, как представляется, риторические вопросы. Поэтому странно, почему мировые СМИ не торопятся вносить в свой профессиональный «чёрный список» армянские официальные источники?», - удивляется Ахундов наивности и доверчивости мировых СМИ, которые не могут отличить правду от фейка.