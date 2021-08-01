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Здравоохранение 01.08.2021 10:05

Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 197 млн 872 тыс. 410, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 216 тыс. 780 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 34 млн 978 тыс. 461 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 тыс. 157.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 655 тыс. 824, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 424 тыс. 351.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 917 тыс. 855 заболевших, умерло 556 тыс. 370 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 543,1. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 889 человек, в Индии - 304, Бразилии - 2 тыс. 598.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]