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Регион 01.08.2021 11:12

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Эгейском море в воскресенье утром произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Anadolu.

Подземные толчки зафиксированы в 07:31 по местному времени на глубине 14,85 км.

Эпицентр землетрясения располагался в 41,22 км от берегов района Датча провинции Мугла.

Вслед за землетрясением произошло два афтершока мощностью4,2 и 3,7 балла.

Заместитель главы МВД Турции Исмаил Чатаклы в своем Twitter отметил, что информация о жертвах или разрушениях не поступала.

У берегов района Датча накануне в 22:57 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,5, а минувшей ночью в 02:25 - магнитудой 4,2.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]