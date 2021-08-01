Уровень интенсивной боевой подготовки личного состава азербайджанской армии повышается - Минобороны

Уровень интенсивной боевой подготовки личного состава частей азербайджанской армии, дислоцированных в освобожденных от оккупации районах, повышается, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

"В этих регионах, а также в частях, расположенных в высокогорье, организован высокий уровень боевого дежурства. Оно осуществляется круглосуточно", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, как подчеркивают в оборонном ведомстве, совершенствуется служебно-боевая деятельность в связи с предотвращением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

А.Салаева