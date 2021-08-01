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Оборона 01.08.2021 12:17

Уровень интенсивной боевой подготовки личного состава азербайджанской армии повышается - Минобороны

Уровень интенсивной боевой подготовки личного состава частей азербайджанской армии, дислоцированных в освобожденных от оккупации районах, повышается, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

"В этих регионах, а также в частях, расположенных в высокогорье, организован высокий уровень боевого дежурства. Оно осуществляется круглосуточно", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, как подчеркивают в оборонном ведомстве, совершенствуется служебно-боевая деятельность в связи с предотвращением возможных провокаций вооруженных сил Армении.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]