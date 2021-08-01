В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. новых случаев COVID-19, 789 человек скончались

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 22 тыс. 804 случая, умерли за сутки 789 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 804 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 959 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 789 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 78, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 33.

По выздоровлению выписан 17 тыс. 271 человек.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 484 новых случая COVID-19, 3 тыс. 475 человек выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 тыс. 911 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 658.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 288 тыс. 677 случаев коронавирусной инфекции, 159 тыс. 352 умерших и 5 млн 625 тыс. 890 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом проведено более 165,8 млн тестов на COVID-19, из них 525 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 237 тыс. 194 человека.