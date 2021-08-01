Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street

Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его слова агентство Associated Press.
При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.
МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России в стране
Уровень интенсивной боевой подготовки личного состава азербайджанской армии повышается - Минобороны
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в нахчыванском направлении
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа - Нафтогаз
Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания подписали Меморандум о взаимопонимании
В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса
В России за сутки выявлено более 22,8 тыс. новых случаев COVID-19, 789 человек скончались
Число заражений COVID-19 в мире превысило 197,8 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог