Иран отверг причастность к атаке на танкер Mercer Street

Иран не имеет отношения к нападению на танкер Mercer Street в Индийском океане, подобные обвинения являются беспочвенными, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"В подобных поисках виноватого нет ничего нового. Те, кто несет ответственность за эту атаку, это те же самые (силы - ИФ), кто сделал возможным для режима Израиля укрепиться в этом регионе", - цитирует его слова агентство Associated Press.

При этом Хатибзаде пообещал, что Иран не будет колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.