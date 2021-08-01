Власти Китая тестируют на COVID-19 миллионы человек из-за вспышки болезни, начавшейся с аэропорта Нанкина

Власти КНР в попытках справиться с новой вспышкой COVID-19, источником которой стали рабочие аэропорта Нанкина (провинция Цзянсу), проверяют на возможное наличие коронавируса миллионы жителей страны, сообщает в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".
По данным телеканала, случаи COVID-19, связанные с аэропортом, зафиксированы уже в более чем 10 провинциях и 20 городах страны. Всего за воскресенье медицинские службы отчитались о выявленных 75 случаях COVID-19, в том числе 53 местного происхождения. Специалисты связывают рост заболеваемости коронавирусом с распространением штамма "дельта".
Тем временем, власти начали брать анализы в Нанкине, население которого составляет более 9,3 млн человек, и поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Также предпринимаются попытки отследить лиц, которые выезжали из Нанкина, а также из Чжанцзяцзе - популярного среди туристов города в провинции Хунань. В настоящий момент власти ввели режим изоляции для всех 1,5 млн жителей Чжанцзяцзе и закрыли доступ к местным достопримечательностям.
"Чэннел Ньюс Эйша" отмечает, что новые случаи вируса выявлены в провинциях Хайнань, Шаньдун, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Отдельная вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), который ранее пострадал от наводнений. После того, как в Чжэнчжоу зарегистрировали 27 случаев коронавируса местного происхождения, администрация распорядилась протестировать на COVID-19 всех жителей города - более 10 млн человек.
Между тем поступали сообщения, что некоторые из вакцинированных жителей в очагах заболевания оказались инфицированы COVID-19. Однако власти указали, что подобные случаи - в пределах нормы, и призвали продолжать вакцинироваться и соблюдать ограничительные меры.
"Защита, которую дают вакцины от COVID-19, могла в какой-то степени сократиться в случае с штаммом "дельта", но нынешние вакцины до сих пор имеют хороший профилактический и защитный эффект против варианта "дельта", - заявил эпидемиолог Фэн Цзыцзянь из Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.
В Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что в Китае на 30 июля были сделаны более 1,6 млрд прививок против COVID-19.
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