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Регион 01.08.2021 13:28

Церемония утверждения в должности президента Ирана пройдет в Тегеране 3 августа

Церемония утверждения в должности новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси состоится 3 августа в Тегеране, сообщает ИРНА.

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник утвердит в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси. Церемонии начнется в 10:30 по местному времени в хосейние имама Хомейни. Глава МВД на этой церемонии представит доклад о процессе проведения президентских выборов 1400 года в Иране", - отмечает агентство.

Церемония инаугурации президента назначена на 5 августа.

Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]