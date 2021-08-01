Церемония утверждения в должности президента Ирана пройдет в Тегеране 3 августа

Церемония утверждения в должности новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси состоится 3 августа в Тегеране, сообщает ИРНА.

"Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник утвердит в должности новоизбранного президента Эбрахима Раиси. Церемонии начнется в 10:30 по местному времени в хосейние имама Хомейни. Глава МВД на этой церемонии представит доклад о процессе проведения президентских выборов 1400 года в Иране", - отмечает агентство.

Церемония инаугурации президента назначена на 5 августа.

Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 18 июня, набрав 61,95% от общего числа голосов.