Власти Греции задействовали 300 пожарных для тушения сильного лесного пожара на полуострове Пелопоннес

Примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета участвуют в тушении сильного лесного пожара, разгоревшегося на греческом полуострове Пелопоннес, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Пожар вспыхнул накануне утром около города Патры - третьего по величине в Греции. В результате наступления огня пришлось эвакуировать пять местных деревень, закрыть мост Рион - Андирион через Коринфский залив, а также вывезти около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос.
Были госпитализированы восемь человек с ожогами и проблемами с дыханием. Также огонь уничтожил примерно 20 домов.
Однако министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, посещавший в воскресенье зону бедствия, заявил, что нынешняя ситуация лучше, чемнакануне.
"Сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем. Мы сохраняем бдительность, и мы поддержим наших сограждан, пострадавших от огня", - сказал он.
По данным властей, за последние 24 часа в стране вспыхнули еще 58 лесных пожаров, однако большинство из них быстро удалось взять под контроль.
С пятницы в Греции наблюдается еще одна волна аномальной жары, и температуры достигают отметок в 42-44 градусов по Цельсию.
СМИ напоминают, что Греция сталкивается с лесными пожарами каждое лето, однако эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличит их интенсивность и периодичность.
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