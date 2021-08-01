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Дальнее зарубежье 01.08.2021 14:14

Власти Греции задействовали 300 пожарных для тушения сильного лесного пожара на полуострове Пелопоннес

Примерно 300 пожарных, пять вертолетов и два самолета участвуют в тушении сильного лесного пожара, разгоревшегося на греческом полуострове Пелопоннес, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Пожар вспыхнул накануне утром около города Патры - третьего по величине в Греции. В результате наступления огня пришлось эвакуировать пять местных деревень, закрыть мост Рион - Андирион через Коринфский залив, а также вывезти около 100 жителей и туристов с курорта Лонгос.

Были госпитализированы восемь человек с ожогами и проблемами с дыханием. Также огонь уничтожил примерно 20 домов.

Однако министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, посещавший в воскресенье зону бедствия, заявил, что нынешняя ситуация лучше, чемнакануне.

"Сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем. Мы сохраняем бдительность, и мы поддержим наших сограждан, пострадавших от огня", - сказал он.

По данным властей, за последние 24 часа в стране вспыхнули еще 58 лесных пожаров, однако большинство из них быстро удалось взять под контроль.

С пятницы в Греции наблюдается еще одна волна аномальной жары, и температуры достигают отметок в 42-44 градусов по Цельсию.

СМИ напоминают, что Греция сталкивается с лесными пожарами каждое лето, однако эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличит их интенсивность и периодичность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]