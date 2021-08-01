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01.08.2021 14:42

МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России в стране

1 августа временный поверенный в делах России в Азербайджане был приглашен в МИД АР, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями в адрес азербайджанского руководства и государственности депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в эфире программы "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда" от 30 июля. Также было отмечено, что такое поведение человека, являющегося депутатом Государственной Думы РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, а безответственные и провокационные заявления, нацеленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы. В связи с инцидентом временному поверенному была вручена нота", - отмечается в пресс-релизе МИД.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]