МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России в стране

1 августа временный поверенный в делах России в Азербайджане был приглашен в МИД АР, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями в адрес азербайджанского руководства и государственности депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в эфире программы "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда" от 30 июля. Также было отмечено, что такое поведение человека, являющегося депутатом Государственной Думы РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, а безответственные и провокационные заявления, нацеленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы. В связи с инцидентом временному поверенному была вручена нота", - отмечается в пресс-релизе МИД.

А.Салаева