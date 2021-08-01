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Дальнее зарубежье 01.08.2021 15:22

Хакеры парализовали запись на вакцинацию от COVID-19 в столичном регионе Италии

Хакеры провели кибератаку против компьютерных сетей компании, занимающейся записью на вакцинацию от COVID-19 в столичной области Италии Лацио, в результаты чего система записи вышла из строя, сообщило в воскресенье издание The Guardian.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная... ничего не работает. Вся региональная база данных находится под атакой", - цитирует The Guardian слова советника по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д`Амато.

Итальянская полиция и прокуратура Рима изучают этот инцидент и могут начать расследование с целью определить, кто стоит за этой кибератакой, отмечает издание.

В июле итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек, сдал ли негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.

Как сообщали СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск", используемый в Италии с июня, требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

Новый шаг властей вызвал протесты в разных районах Италии.

За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано более 4,35 млн случаев заражения коронавирусом и более 128 тыс. смертей от заболевания. Свыше 4,13 млн заболевших выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]