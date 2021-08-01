Хакеры парализовали запись на вакцинацию от COVID-19 в столичном регионе Италии

Хакеры провели кибератаку против компьютерных сетей компании, занимающейся записью на вакцинацию от COVID-19 в столичной области Италии Лацио, в результаты чего система записи вышла из строя, сообщило в воскресенье издание The Guardian.
"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная... ничего не работает. Вся региональная база данных находится под атакой", - цитирует The Guardian слова советника по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д`Амато.
Итальянская полиция и прокуратура Рима изучают этот инцидент и могут начать расследование с целью определить, кто стоит за этой кибератакой, отмечает издание.
В июле итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек, сдал ли негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.
Как сообщали СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск", используемый в Италии с июня, требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.
Новый шаг властей вызвал протесты в разных районах Италии.
За весь период пандемии в Италии было зарегистрировано более 4,35 млн случаев заражения коронавирусом и более 128 тыс. смертей от заболевания. Свыше 4,13 млн заболевших выздоровели.
Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию с лесными пожарами в Турции
МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России в стране
Уровень интенсивной боевой подготовки личного состава азербайджанской армии повышается - Минобороны
Украина не рассматривает вариант закупки российского газа - Нафтогаз
Израильская OurCrowd и Азербайджанская инвестиционная компания подписали Меморандум о взаимопонимании
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, четыре человека скончались
Британии еще долго придется иметь дело с COVID-19, новые подъемы заболеваемости грозят гибелью тысяч людей - ученые
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог