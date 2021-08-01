Президент США Джо Байден готовит аргументы на случай неудачного результата демократов на промежуточных выборах в Конгресс 2022 года, заранее обвиняя Россию во вмешательстве, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и очевидно чувствует какую-то неуверенность и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит и для президента Байдена, не совсем удачно", - сказал Нарышкин в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", полный вариант которого будет опубликован 2 августа на платформе "Смотрим.ру".
Таким образом представители Демократической партии США "подстилают соломку", добавил он.
Комментируя слова Байдена о том, что президент России знает, что американские спецслужбы работают лучше российских, Нарышкин отметил, что "с уважением относится к нашим коллегам, оппонентам и партнерам, Центральному разведывательному управлению".
"Говорил и повторю, что эта специальная служба находится, ну, в пятерке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки", - сказал директор СВР.
Он отметил, что признает, что ЦРУ, как и СВР, одна из лучших разведок в мире, но не то, что американские спецслужбы лучше российских.
Нарышкин подчеркнул, что, если бы последние выступления Байдена, который также заявил о том, что российская экономика держится только на ядерном оружии и экспорте нефтепродуктов, готовились ЦРУ, в них были бы представлены "действительно точные и объективные данные о состоянии потенциале российской экономики, военно-промышленного комплекса, о потенциале научном, технологическом".
Он добавил, что директор ЦРУ Уильям Бернс "действительно очень умный опытный дипломат, политик, интеллектуал".
Отвечая на комментарий журналиста о том, что российская разведка знает правду о случившемся с оппозиционером Алексеем Навальным, Нарышкин сказал: "часть правды знаем".
"Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды. Дело в том, что за год до этого эпизода, мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран состоялось совещание с участием специальных служб, и так называемых фондов, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос "А как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло", - отметил он.
"И на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - заявил директор СВР.
Он подчеркнул, что доверяет утверждениям российских специалистов, которые заявили, что никакого воздействия боевых отравляющих веществ на организм Навального на момент его перевозки из РФ в Германию не было.
Нарышкин добавил, что нестыковок в деле Навального "огромное количество". Говорить о том, был ли он действительно отравлен после того, как сел на борт самолета в Германию, трудно, более реальным представляется предположение о том, что обнаруженные ОЗХО были внесены в биологический материал, взятый у оппозиционера, и произошло это не на территории РФ, сказал он.
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