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Дальнее зарубежье 01.08.2021 16:40

Военные Египта сообщили об уничтожении 89 боевиков на Синайском полуострове

Армия Египта в воскресенье объявила о ликвидации 89 боевиков в ходе ряда операций в северной части Синайского полуострова, сообщают западные СМИ.

"В рамках продолжающихся мер по преследованию и разгрому террористических элементов... за предыдущий период времени вооруженные силы провели операции, в ходе которых в северной части Синайского полуострова были убиты 89 опасных экстремистов", - приводят СМИ слова представителя армии.

Также египетские военные обезвредили 404 самодельных взрывных устройства и разрушили 13 туннелей, которые боевики использовали для проникновения на территорию Египта.

В то же время военные потеряли восемь человек.

СМИ напоминают, что египетские войска долгое время ведут борьбу на Синайском полуострове с боевиками, в основном связанными с группировкой ИГ. Атаки боевиков активизировались с 2013 года, когда был отстранен от власти президент Египта Мухаммед Мурси - один из лидеров движения "Братья-мусульмане". С 2018 года военные Египта проводят общенациональную операцию против экстремистов, главным образом концентрируясь на севере Синайского полуострова и пустынных районах на западе страны. По официальным данным, на Синайском полуострове были убиты примерно 1 тыс. 60 боевиков и десятки служащих сил безопасности.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]