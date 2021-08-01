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Здравоохранение 01.08.2021 16:57

В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 671 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 344,520 тыс., сообщает в вокресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 633 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. По состоянию на 1 августа общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5027 человек.

От COVID-19 вылечились 333,128 тыс. человек (+202 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 365 человек.

За сутки медики провели 9,4 тыс. тестов на коронавирус против 10 386 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 043,740 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]