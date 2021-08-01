Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию с лесными пожарами в Турции

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили в воскресенье в телефонном разговоре меры по ликвидации лесных пожаров в Турции, а также спасательные операции, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Байрамов отметил, что Азербайджан в эти дни находится рядом с Турцией, и по поручению президента Алиева соседней стране оказывается помощь в тушении лесных пожаров.
"Азербайджан и далее готов к предоставлению любой помощи Турции", - подчеркнул министр.
Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
А.Салаева
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