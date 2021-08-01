В Таджикистан для участия в учении на фоне обострения ситуации в Афганистане прибыли около 200 военнослужащих Узбекистана

Около 200 военнослужащих Узбекистана прибыли на полигон Харб-Майдон для участия в совместном учении подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана, сообщила в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.

Учение пройдет в период с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон на юге Таджикистана.

"Подразделения на технике совершили марш с полигона Термез, преодолев около 200 километров. Прибыв в район проведения учения, военнослужащие развернули командные пункты и приступили к оборудованию огневых позиций. Всего в учении от Узбекистана будет задействовано более 20 единиц военной техники", - сообщила пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что на основном этапе учения военнослужащие трех стран отработают тактические действия по уничтожению незаконного вооруженного формирования, перешедших государственную границу.

Учения пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.