Израильская разведка располагает доказательствами атаки Ирана на танкер Mercer Street - премьер

Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, израильская разведка имеет доказательства этого, заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"Я указываюсо всей определенностью: Иран совершил атаку против судна. Имеются данные разведки, подтверждающие это, и мы ожидаем, что международное сообщество даст ясно понять иранскому режиму - он совершил серьезную ошибку", - цитирует премьера издание "Джерузалем пост".

Он отметил, что в ходе атаки использовался беспилотник против судна, которое Иран счел связанной с Израилем целью. Так, принадлежащий Японии танкер Mercer Street, шедший под флагом Либерии, управлялся компанией Zodiac Maritime, которой владеет израильский миллиардер Эяль Офер.

Беннет пообещал дать ответ на такие действия Ирана. Премьер подчеркнул, что "агрессивность Ирана угрожает не только Израилю, но и вредит глобальным интересам, то есть свободе навигации и международной торговле".

Между тем, сообщает "Джерузалем пост" со ссылкой на дипломатические источники, Израиль работает с другими странами, в основном с США и Великобританией, с целью добиться обсуждения действий Ирана в СБ ООН и их осуждения.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии. Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.