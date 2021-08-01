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Дальнее зарубежье 01.08.2021 18:43

В Берлине протестуют против коронавирусных ограничений

Противники ограничительных мер против пандемии коронавируса проводят в воскресенье в Берлине несколько акций протеста.

Как сообщают местные газеты, к месту проведения одной из акций были подогнаны водометы, но до их использования не дошло.

Речь идет о площади, на которой установлена Колонна Победы, неподалеку от Бранденбургских ворот, там днем собрались сотни сторонников движения Querdenken 711, площадь оцепила полиция. После нескольких указаний правоохранителей участники акции начали расходиться.

Демонстрация представителей Querdenken 711 не была согласована с властями города из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.

Газета Morgenpost сообщает о том, что уже есть первые задержания, но сколько конкретно человек задержано - не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]