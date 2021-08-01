Пожарные из Азербайджана смогли предотвратить распространение пожара на части территории турецкого Мармариса - МЧС

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана смогли предотвратить распространение огня в некоторых направлениях в турецком Мармарисе, говорится в сообщении МЧС.
"Работы по тушению пожаров продолжаются, несмотря на сложный горный рельеф и высокие температуры", - отмечается в пресс-релизе министерства.
Как сообщалось ранее, в пятницу в Турцию вылетела первая группа пожарных МЧС Азербайджана в составе 100 человек. Она отправилась в область Даламан. В Турцию также были отправлены 2 вертолета МЧС Азербайджана и 50 единиц различной техники.
Еще одна группа пожарных и спасателей из Азербайджана из 220 человек отправилась в Турцию для участия в тушении лесных пожаров в субботу. Кроме того, в соседнюю страну был направлен 1 вертолет, 53 единицы пожарной и спасательной техники спецназначения.
Азербайджан планирует отправить в Турцию до 500 сотрудников МЧС.
А.Салаева
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