Пожарные из Азербайджана смогли предотвратить распространение пожара на части территории турецкого Мармариса - МЧС

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана смогли предотвратить распространение огня в некоторых направлениях в турецком Мармарисе, говорится в сообщении МЧС.

"Работы по тушению пожаров продолжаются, несмотря на сложный горный рельеф и высокие температуры", - отмечается в пресс-релизе министерства.

Как сообщалось ранее, в пятницу в Турцию вылетела первая группа пожарных МЧС Азербайджана в составе 100 человек. Она отправилась в область Даламан. В Турцию также были отправлены 2 вертолета МЧС Азербайджана и 50 единиц различной техники.

Еще одна группа пожарных и спасателей из Азербайджана из 220 человек отправилась в Турцию для участия в тушении лесных пожаров в субботу. Кроме того, в соседнюю страну был направлен 1 вертолет, 53 единицы пожарной и спасательной техники спецназначения.

Азербайджан планирует отправить в Турцию до 500 сотрудников МЧС.

А.Салаева