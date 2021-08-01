В МИД Британии полагают, что за атакой на танкер Mercer Street c большой долей вероятности стоял Иран

Иран, скорее всего, является виновником нападения на танкер Mercer Street, подобные действия не являются допустимыми, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
"Мы полагаем, что атака была избирательной и целенаправленной, и она являлась явным нарушением международного права Ираном. Соединенное Королевство пришло к заключению, что очень вероятно, 29 июля в международных водах у побережья Омана Иран атаковал судно Mercer Street при помощи одного или больше беспилотников", - отмечается в документе.
В Лондоне подчеркнули, что Иран должен положить конец подобным атакам, а свободу навигации необходимо соблюдать.
Глава МИД отметил, что, что Британия работает со своими международными партнерами для выработки единого ответа на это нападение.
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.
Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street.
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