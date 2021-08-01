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Дальнее зарубежье 01.08.2021 21:53

США не сомневаются в том, что атаку на танкер Mercer Street совершил Иран - Блинкен

Вашингтон возлагает на Иран ответственность за нападение на танкер Mercer Street в Индийском океане, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"По итогам обзора доступной информации мы уверены, что Иран совершил эту атаку, которая привела к гибели двух невиновных, при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника - летального оружия, которое все активнее используется в регионе", - отметил Блинкен.

"Нет никаких оправданий этой атаке, которая укладывается в модель нападений и прочего враждебного поведения (Ирана - ИФ)", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США работают с партнерами с целью выработать следующие шаги в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий. Также Блинкен принес соболезнования семьям жертв атаки на танкер.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕР, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]