США не сомневаются в том, что атаку на танкер Mercer Street совершил Иран - Блинкен

Вашингтон возлагает на Иран ответственность за нападение на танкер Mercer Street в Индийском океане, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
"По итогам обзора доступной информации мы уверены, что Иран совершил эту атаку, которая привела к гибели двух невиновных, при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника - летального оружия, которое все активнее используется в регионе", - отметил Блинкен.
"Нет никаких оправданий этой атаке, которая укладывается в модель нападений и прочего враждебного поведения (Ирана - ИФ)", - подчеркнул госсекретарь.
По его словам, США работают с партнерами с целью выработать следующие шаги в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий. Также Блинкен принес соболезнования семьям жертв атаки на танкер.
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.
Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.
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