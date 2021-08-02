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СНГ 02.08.2021 11:28

В Кыргызстане задержан вербовщик рекрутов для террористических организаций

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена международной террористической организации, скрывавшегося на территории республики и осуществлявшего вербовочную деятельность, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"В рамках проводимых контртеррористических мероприятий установлен и нейтрализован гражданин иностранного государства, активный функционер международной террористической организации, который скрывался на территории Киргизии", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанный при координации зарубежных центров международного терроризма активно занимался вербовкой рекрутов среди религиозной части населения с целью их переправки в зоны вооруженных конфликтов.

"Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]