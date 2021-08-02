В Кыргызстане задержан вербовщик рекрутов для террористических организаций

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена международной террористической организации, скрывавшегося на территории республики и осуществлявшего вербовочную деятельность, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.
"В рамках проводимых контртеррористических мероприятий установлен и нейтрализован гражданин иностранного государства, активный функционер международной террористической организации, который скрывался на территории Киргизии", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, задержанный при координации зарубежных центров международного терроризма активно занимался вербовкой рекрутов среди религиозной части населения с целью их переправки в зоны вооруженных конфликтов.
"Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, продолжаются", - отметили в пресс-службе.
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