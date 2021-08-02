Президент Туркменистана испытал новый боевой самолёт

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находясь с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области) страны, ознакомился с поступившими в распоряжение Вооружённых Сил новыми военными самолётами и совершил полет на одном из них.
Репортаж об этом показали в понедельник в информационных программах туркменские телеканалы.
Облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного лётчика Бердымухамедов занял место за штурвалом нового военного самолёта - легкого штурмовика 29-А Super Tucano, предназначенного для решения задач авиационной поддержки сухопутных подразделений.
В репортаже туркменского ТВ показано, как Бердымухамедов, сидя в кабине второго пилота, совершил облет степных просторов и прилегающих к государственной границе гор, а также пролетел над Каспийским морем.
Президент, совершая крутые виражи, испытал возможности боевой машины резко маневрировать, набирать высоту и менять скорость.
В ходе полета туркменский лидер неоднократно сообщал на землю и жестами показывал сопровождавшим его самолетам, что удовлетворен техническими возможностями и состоянием боевой машины.
По завершению тестового полета туркменский лидер согласился с просьбой министра обороны Бегенча Гундогдыева передать в музей строящейся в Ашхабаде военной школы имени Бердымухамеда Аннаева (деда Гурбангулы Бердымухамедова) летную форму, в которой президент находился за штурвалом самолета.
По мнению Бердымухамедова этот символический шаг "будет иметь большое значение в деле воспитания у военнослужащих целеустремлённости, патриотизма, любви к Отечеству и народу, бережного отношения к традициям предков".
Отметив высокий уровень технического оснащения нового самолёта, туркменский лидер сказал, что эта боевая машина способна выполнять боевые задачи в любых погодных условиях на различных высотах.
"Материально-техническая база всех родов войск будет планомерно укрепляться за счёт закупки новой военной техники, а вся имеющаяся - использоваться эффективно", - сказал Бердымухамедов, подчеркнув, что вопросы повышения квалификации военнослужащих также будут находиться в центре внимания государства.
Согласно данным зарубежных изданий, лёгкий штурмовик А-29А Super Tucano разработан бразильской фирмой "Эмбраер" на базе учебно-тренировочного самолета ЕМВ-314. Эта боевая машина предназначена для защиты воздушного пространства, ведения разведки, поддержки действий сухопутных войск, а также необходима для обучения военных лётчиков. К примеру, в соседнем Афганистане данный штурмовик задействуется в операциях по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Экипаж штурмовика - два человека, максимальная взлетная масса 5400 кг, максимальная скорость полета 560 км/ч, практический потолок 10600 м, перегоночная дальность 2 850 км (с двумя подвесными топливными баками), радиус действия до 750 км в зависимости от профиля полета и боевой нагрузки.
На вооружении штурмовика - два встроенных 12,7-мм пулемета (боекомплект по 200 патронов); на пяти точках подвески могут размещаться контейнер с 20-мм автоматической пушкой, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", неуправляемые ракеты и бомбы (максимальная боевая нагрузка 1500 кг).
В состав силовой установки машины входит турбовинтовой двигатель PT6A-68-3, выпускаемый канадским отделением фирмы Pratt & Whitney.
По данным зарубежных СМИ, Пентагон в рамках военной помощи Афганистану планировал передать 26 штурмовиков А-29А, сборка которых осуществляется совместным бразильско-американским предприятием "Сьерра-Невада".
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