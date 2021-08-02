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ТЭК 02.08.2021 11:26

Добыча нефти с блока АЧГ в январе-июне сократилась на 7% - Минэнерго

Компания BP в январе-июне 2021 года добыла с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли 11,4 тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июне 2021 года составила 17,2 млн тонн, что на 3,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом с блока АЧГ добыто 11,4 млн тонн нефти (спад на 6,6%), конденсата с месторождения Шах-Дениз - 1,9 млн тонн (не изменился -ИФ), остальной объем добычи пришелся на компанию SOCAR", - говорится в сообщении Минэнерго.

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-июнь 2021 года составил порядка 14 млн тонн (спад на 4,8%). При этом, 13,3 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз (спад на 5,7%), остальной объем составила нефть, добытая SOCAR.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператор проекта разработки блока АЧГ) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]