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Оборона 02.08.2021 11:38

Глава Минобороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации ВС Армении на границе

Ситуацию на азербайджано-армянской границе обсудил в понедельник на служебном совещании глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"Коснувшись событий, произошедших в последнее время на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской госграницы, Гасанов приказал быть готовым к разного рода провокациям, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении, и немедленно пресекать их", - сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, Гасанов потребовал обращать пристальное внимание к вопросам уточнения боевых планов, проведения мероприятий по приведению войск в высокую степень боеготовности и их перегруппировке в ходе интенсивных учений и тренировок, а также боевого и материально-технического обеспечения.

"Кроме того, министр дал указания командно-начальствующему составу о скорейшем завершении работ, ускорении мероприятий инженерного обеспечения войск, подготовки к зимнему периоду воинских частей, в частности, подразделений и позиций, расположенных в высокогорных районах, а также о дальнейшем улучшении медицинского обеспечения военнослужащих", - отмечает ведомство.

К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]