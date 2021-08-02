Глава Минобороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации ВС Армении на границе

Ситуацию на азербайджано-армянской границе обсудил в понедельник на служебном совещании глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
"Коснувшись событий, произошедших в последнее время на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской госграницы, Гасанов приказал быть готовым к разного рода провокациям, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении, и немедленно пресекать их", - сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, Гасанов потребовал обращать пристальное внимание к вопросам уточнения боевых планов, проведения мероприятий по приведению войск в высокую степень боеготовности и их перегруппировке в ходе интенсивных учений и тренировок, а также боевого и материально-технического обеспечения.
"Кроме того, министр дал указания командно-начальствующему составу о скорейшем завершении работ, ускорении мероприятий инженерного обеспечения войск, подготовки к зимнему периоду воинских частей, в частности, подразделений и позиций, расположенных в высокогорных районах, а также о дальнейшем улучшении медицинского обеспечения военнослужащих", - отмечает ведомство.
К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.
Н.Аббасова
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