Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна на должность премьер-министра

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра республики.
"Руководствуясь ч.1 ст.149 Конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром", - говорится в указе президента.
Кандидатура Пашиняна была выдвинута правящей парламентской фракцией "Гражданский договор" в понедельник.
В соответствии с Конституцией, правительство Армении будет сформировано в течение 15 дней после назначения премьера.
17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра республики Пашиняна.
27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты досрочных выборов в парламент, согласно которым партия Пашиняна победила, набрав 53,91%. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемый экс-директором Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном блок "Честь имею" - 5,22%.
Получившая большинство политическая сила имеет право выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра.
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