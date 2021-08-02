ГНФАР за 7 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 29%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июле 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $461,6 млн, говорится сообщении фонда.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в июне 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на $463,6 млн. Таким образом, в июле 2021 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июнем сократился на 0,5%.
По расчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-июле 2021 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 227,7 млн (спад на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2020 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $7 млрд 303,64 млн (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ).
Б.Рустамбеков
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