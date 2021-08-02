Путин стал лидером по количеству упоминаний в СМИ по итогам июля - СКАН

Президент РФ Владимир Путин остается самой упоминаемой персоной в медиаполе: в июле он получил 304 357 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".
Второе место занял президент США Джо Байден с 89 622 упоминаниями. На третью строчку спустя два месяца вернулся украинский президент Владимир Зеленский (66 362).
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам июля поднялся с седьмой позиции на четвертую (61 850 упоминаний), белорусский президент Александр Лукашенко остался на пятом месте (56 401).
Далее следуют мэр Москвы Сергей Собянин (шестое место, 52 551 упоминание) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (седьмой результат и 42 439 ссылок).
После долгого отсутствия в топ-10 самых упоминаемых в прессе персон вернулась канцлер Германии Ангела Меркель (восьмое место, 28 228 упоминаний). До этого она попадала в "десятку" по итогам сентября 2020 года. Также вновь в рейтинге фигурирует подмосковный губернатор Андрей Воробьев, у него девятое место и 26 тыс. 519.
Замкнул десятку Станислав Черчесов (24 433 упоминания), уволенный с поста главного тренера сборной России по футболу после провала команды на Евро-2020.
Покинули топ-10 белорусский оппозиционер и журналист Роман Протасевич, чье задержание 23 мая в Минске после вынужденной посадки самолета компании Ryanair широко обсуждалось в прессе в мае-июне, а также экс-президент США Дональд Трамп.
Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.
В июле в СКАН добавилось 738 новых источников. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 54 тыс. 295 ресурсов. Ежедневно в систему поступает около 300 тыс. текстовых документов.
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