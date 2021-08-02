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Дальнее зарубежье 02.08.2021 15:24

Франция может к осени достичь коллективного иммунитета к COVID-19

О возможности вакцинировать к осени до 90% граждан Франции старше 12 лет, что обеспечит в стране коллективный иммунитет к COVID-19, заявил председатель французского совета по вакцинальной стратегии Ален Фишер.

"Это возможно в начале осени", - сказал профессор иммунологии, отвечая в понедельник в эфире канала RTL на вопрос о сроках, когда страна смогла бы достичь коллективного иммунитета.

Он пояснил, что коллективный иммунитет будет достигнут, когда против COVID-19 вакцинируется 90% населения старше 12 лет или получит защиту от заражения, переболев.

При этом эксперт отметил, что, "хотя в эти дни вакцинация продвигается очень быстро, всё ещё нужно убеждать тех, кто в настоящее время не вакцинировался".

По последним данным, 53% французов уже получили по две дозы вакцины.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]