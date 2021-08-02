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Финансы 02.08.2021 23:04

Parker Hannifin приобретает инжиниринговую компанию Meggitt за $8,8 млрд

Parker-Hannifin Corp., американский производитель промышленных систем управления движением, достиг соглашения о приобретении британской инжиниринговой компании Meggitt Plc за 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,76 млрд) для укрепления своих позиций в аэрокосмической отрасли.

По условиям соглашения, акционеры Meggitt получат по 800 пенсов за каждую принадлежащую им акцию компании. Это на 70,5% превышает котировки бумаг на закрытие рынка в пятницу (469,1 пенса). Сделка будет оплачена денежными средствами.

Это будет крупнейшая сделка для Parker-Hannifin, которая активизировала усилия по выкупу акций под руководством председателя совета директоров и главного исполнительного директора Тома Уильямса, отмечает агентство Bloomberg.

Размер подразделения аэрокосмических систем компании увеличится примерно вдвое с приобретением Meggitt, говорится в сообщении Parker. Это позволит компании более эффективно конкурировать в авиационном секторе, который только начинает восстанавливаться после самого глубокого спада в истории из-за пандемии коронавируса.

"Мы твердо убеждены, что Parker - подходящее место для Meggitt, - заявил Уильямс. - Вместе мы сможем лучше обслуживать наших клиентов благодаря инновациям, ускорению научных исследований и взаимодополняющему портфелю аэрокосмических и оборонных технологий".

Котировки акций Meggitt подскочили в ходе торгов в Лондоне в понедельник на 56,8%, до 735,6 пенса. Акции Parker дешевеют в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке примерно на 1%. С начала года капитализация Meggitt выросла на 57,7%, до 3,65 млрд фунтов, Parker - на 14,5%, до $40,3 млрд.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]