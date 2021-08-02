Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0183 RUR   0.0232 GBR   2.3633 TRY   0.2009

Цена на нефть

30.07 $/bbl   WTI 73.95 0.33 Brent 76.33 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2021 16:22

Варшава инициировала процедуру предоставления белорусской спортсменке Тимановской гуманитарной визы - МИД Польши

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получит польскую визу, сообщил в понедельник в эфире польского телеканала ТВН24 заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Вчера Кристина Тимановская обратились к польскому правительству, МИД Польши с просьбой о помощи в трудной для нее ситуации. В настоящий момент она находится в посольстве Польши в Токио. С ней поговорил польский консул. Начата процедура предоставления ей гуманитарной визы, заявление на получение которой она подала. Конечно, эта виза ей будет предоставлена", - сказал заместитель главы польского МИД.

Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит - пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

При этом Пшидач подчеркнул, что как только Тимановская появится в Польше, правительство страны объявит об этом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ТИМАНОВСКАЯ, ВИЗА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]