Варшава инициировала процедуру предоставления белорусской спортсменке Тимановской гуманитарной визы - МИД Польши

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская получит польскую визу, сообщил в понедельник в эфире польского телеканала ТВН24 заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Вчера Кристина Тимановская обратились к польскому правительству, МИД Польши с просьбой о помощи в трудной для нее ситуации. В настоящий момент она находится в посольстве Польши в Токио. С ней поговорил польский консул. Начата процедура предоставления ей гуманитарной визы, заявление на получение которой она подала. Конечно, эта виза ей будет предоставлена", - сказал заместитель главы польского МИД.

Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит - пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

При этом Пшидач подчеркнул, что как только Тимановская появится в Польше, правительство страны объявит об этом.