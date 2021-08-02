Министром обороны Армении назначен Аршак Карапетян

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Аршака Карапетяна на должность министра обороны республики.
Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан на основании предложения премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее в понедельник Аршак Карапетян решением Пашиняна был освобожден от должности первого заместителя министра обороны Армении.
Генерал-майор Карапетян стал советником премьера Никола Пашиняна в декабре 2018 года после того, как дал показания против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и ряда бывших высокопоставленных должностных лиц по делу о разгоне оппозиционного митинга 1 марта 2008 года.
6 апреля Пашинян снял его с должности своего советника и уже 13 апреля он был назначен на должность первого заместителя начальника Генштаба.
В понедельник президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Новое правительство Армении будет сформировано в течение 15 дней со дня назначения премьера.
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