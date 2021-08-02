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ТЭК 02.08.2021 22:30

ФРГ не намерена отказываться от "Северного потока 2" даже в случае давления США

Германия не собирается перекрывать газопровод "Северный поток 2" вне зависимости от позиции США относительно России и ее действий, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Так, агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц в Берлине сообщает, что "Германия не намерена перекрывать "Северный поток 2", даже в том случае, если Россия попытается использовать газопровод "как геополитическое оружие", вне зависимости от того, какой будет реакция со стороны Соединенных Штатов.

Вместо этого, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Берлин в случае возникновения кризисных ситуаций сконцентрируется на расширении санкций на уровне ЕС. Источники агентства отмечают, что этот путь - "более сложный для ответа властям РФ".

Представитель правительства подтвердил в комментарии агентству Bloomberg, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода. Однако он отказался комментировать, какими именно могут быть меры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]