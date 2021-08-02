Германия не собирается перекрывать газопровод "Северный поток 2" вне зависимости от позиции США относительно России и ее действий, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Так, агентство со ссылкой на неназванных официальных лиц в Берлине сообщает, что "Германия не намерена перекрывать "Северный поток 2", даже в том случае, если Россия попытается использовать газопровод "как геополитическое оружие", вне зависимости от того, какой будет реакция со стороны Соединенных Штатов.

Вместо этого, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Берлин в случае возникновения кризисных ситуаций сконцентрируется на расширении санкций на уровне ЕС. Источники агентства отмечают, что этот путь - "более сложный для ответа властям РФ".

Представитель правительства подтвердил в комментарии агентству Bloomberg, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода. Однако он отказался комментировать, какими именно могут быть меры.