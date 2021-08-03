Ливия получила 1,2 млн доз вакцины Sinopharm от COVID-19 и ожидает еще 800 тыс. на этой неделе

Ливия получила 1,26 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm в понедельник, и во вторник в страну, как ожидается, прибудут еще 800 тыс. доз, сообщает ливийское издание Libyan Express.

"Мы призываем всех наших граждан вакцинироваться", - сказал премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба на пресс-конференции, которую он провел в аэропорту Митига, где лично принял партию вакцин из Китая.

По словам премьер-министра, еще 800 тыс. доз ожидаются во вторник.

По данным западных СМИ, Ливия должна получить еще 1,5 млн доз вакцины Sinopharm в ближайшие недели.

Министр здравоохранения страны Али Мухаммед аз-Зинати сообщил, что в настоящее время по всей стране работают 432 центра вакцинации, а министерство здравоохранения в нескольких городах провело кампании за вакцинацию против COVID-19.

За весь период пандемии в Ливии было зарегистрировано более 254 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 и около 3,5 тыс. смертей среди заразившихся.