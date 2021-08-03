Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0183 RUR   0.0232 GBR   2.3633 TRY   0.2009

Цена на нефть

02.08 $/bbl   WTI 71.26 -2.69 Brent 72.89 -2.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.08.2021 00:30

Ливия получила 1,2 млн доз вакцины Sinopharm от COVID-19 и ожидает еще 800 тыс. на этой неделе

Ливия получила 1,26 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 китайской компании Sinopharm в понедельник, и во вторник в страну, как ожидается, прибудут еще 800 тыс. доз, сообщает ливийское издание Libyan Express.

"Мы призываем всех наших граждан вакцинироваться", - сказал премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба на пресс-конференции, которую он провел в аэропорту Митига, где лично принял партию вакцин из Китая.

По словам премьер-министра, еще 800 тыс. доз ожидаются во вторник.

По данным западных СМИ, Ливия должна получить еще 1,5 млн доз вакцины Sinopharm в ближайшие недели.

Министр здравоохранения страны Али Мухаммед аз-Зинати сообщил, что в настоящее время по всей стране работают 432 центра вакцинации, а министерство здравоохранения в нескольких городах провело кампании за вакцинацию против COVID-19.

За весь период пандемии в Ливии было зарегистрировано более 254 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 и около 3,5 тыс. смертей среди заразившихся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]