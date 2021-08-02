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Регион 02.08.2021 19:09

Путин рассчитывает, что "новое" правительство Пашиняна будет способствовать упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе

Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении.

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в поздравительной телеграмме Путина, размещенной на сайте Кремля.

"Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отмечается в телеграмме.

Путин пожелал Пашиняну "успехов, а также крепкого здоровья и благополучия".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]