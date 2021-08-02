Президент РФ Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении.

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в поздравительной телеграмме Путина, размещенной на сайте Кремля.

"Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", - отмечается в телеграмме.

Путин пожелал Пашиняну "успехов, а также крепкого здоровья и благополучия".