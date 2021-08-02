ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны

ВС Армении во вторник вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции азербайджанских военных в Нахчыванском и Кельбаджарском направлениях.

"Обстрел велся из стрелкового оружия с 13:55 до 17:00 с позиций ВС Армении, расположенных в селе Араздейен Вединского района и села Заркенд Басаркечарского района по позициям азербайджанской армии в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района и в селе Йухары Айрым Кельбаджарского района", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. В настоящее время в этом направлении ситуация стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщает Минобороны.

Н.Аббасова