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Оборона 02.08.2021 19:28

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны

ВС Армении во вторник вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции азербайджанских военных в Нахчыванском и Кельбаджарском направлениях.

"Обстрел велся из стрелкового оружия с 13:55 до 17:00 с позиций ВС Армении, расположенных в селе Араздейен Вединского района и села Заркенд Басаркечарского района по позициям азербайджанской армии в населенном пункте Гейдарабад Садаракского района и в селе Йухары Айрым Кельбаджарского района", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. В настоящее время в этом направлении ситуация стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщает Минобороны.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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