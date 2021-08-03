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Дальнее зарубежье 03.08.2021 01:25

Глава ЕК объявила о полной вакцинации от COVID-19 60% всех взрослых жителей стран ЕС

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, что в Евросоюзе уже полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения.

"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов", - написала глава Еврокомиссии в своем твиттере.

В конце июля она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила 27 июля глава ЕК.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]