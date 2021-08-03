Глава ЕК объявила о полной вакцинации от COVID-19 60% всех взрослых жителей стран ЕС

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, что в Евросоюзе уже полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения.
"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов", - написала глава Еврокомиссии в своем твиттере.
В конце июля она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 - привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.
"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила 27 июля глава ЕК.
Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.
При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".
В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны
Министр Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН
Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, Brent торгуется на уровне $72,84 за баррель
Манат подешевел к евро и рублю
Parker Hannifin приобретает инжиниринговую компанию Meggitt за $8,8 млрд
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса
Госсекретарь США обвинил Лукашенко в нарушении прав белорусской спортсменки Тимановской
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог