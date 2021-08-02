В Грузии в ходе проведенного по заказу американского Международного республиканского института (IRI) опроса большинство опрошенных высказали свою готовность отдать на муниципальных выборах свои голоса правящей партии "Грузинская мечта".
В частности, согласно опубликованным в понедельник представительством IRI данным, на вопрос о том, за кого бы проголосовали избиратели, если бы на будущей неделе прошли муниципальные выборы, 26% назвали "Грузинскую мечту", 14% - оппозиционную партию "Единое национальное движение" и 9% основанную бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария новую политическую партию "За Грузию".
Что касается остальных партий, то ни одна из них не набрала больше 3% поддержки со стороны опрошенных граждан.
Также, 20% ответили, что не знают за кого бы они проголосовали, а 7% отказались отвечать на этот вопрос.
Что касается предстоящих осенью текущего года в Грузии выборов в органы местного самоуправления, то, как отмечают в представительстве IRI, 14% опрошенных считают, что эти выборы будут полностью свободными и справедливыми, 38% полагают, что выборы возможно будут свободными и справедливыми, 25%, что возможно они не будут свободными и справедливыми, 13% уверены, что выборы будут полностью не свободными и несправедливыми и 9% не смогли ответить на этот вопрос.
Опрос проходил в период 15-30 июня. В 10 регионах Грузии, как утверждают в организации, были опрошены 1 тыс. 500 человек.
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