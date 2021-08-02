24 российским дипломатам, отработавшим в США более трех лет, предписано покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября - посол Антонов

Соединенные Штаты ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов, 24 сотрудникам дипмиссии, у которых истекает этот срок, предписано покинуть США до 3 сентября, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В прошлом декабре Государственный департамент в одностороннем порядке установил трехлетнее ограничение на период работы для российского персонала в Соединенных Штатах, которое, насколько нам известно, не применяется ни к одной другой стране. Более того, мы получили список 24 дипломатов, которым предписано покинуть страну до 3 сентября 2021 года", - сказал Антонов в интервью журналу The National Interest.

Он отметил, что почти для всех покидающих страну дипломатов не будет замены в связи с тем, что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз.

Посол также сообщил о случаях аннулирования виз супругов и детей российского персонала без объяснения причин.

"Задержки с обновлением истекших виз также нацелены на то, чтобы изгнать из страны российских дипломатов. В результате, около 60 моих коллег (130, если учитывать членов семей) не могут вернуться на родину даже в срочных гуманитарных случаях", - добавил Антонов.