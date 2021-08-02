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Дальнее зарубежье 02.08.2021 21:25

24 российским дипломатам, отработавшим в США более трех лет, предписано покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября - посол Антонов

Соединенные Штаты ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов, 24 сотрудникам дипмиссии, у которых истекает этот срок, предписано покинуть США до 3 сентября, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В прошлом декабре Государственный департамент в одностороннем порядке установил трехлетнее ограничение на период работы для российского персонала в Соединенных Штатах, которое, насколько нам известно, не применяется ни к одной другой стране. Более того, мы получили список 24 дипломатов, которым предписано покинуть страну до 3 сентября 2021 года", - сказал Антонов в интервью журналу The National Interest.

Он отметил, что почти для всех покидающих страну дипломатов не будет замены в связи с тем, что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз.

Посол также сообщил о случаях аннулирования виз супругов и детей российского персонала без объяснения причин.

"Задержки с обновлением истекших виз также нацелены на то, чтобы изгнать из страны российских дипломатов. В результате, около 60 моих коллег (130, если учитывать членов семей) не могут вернуться на родину даже в срочных гуманитарных случаях", - добавил Антонов.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]