В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет, сообщил в понедельник телеканал Welt.

Решение принято единогласно на конференции региональных министров здравоохранения в согласовании с главой минздрава ФРГ Йенсом Шпаном.

Теперь гражданам от 12 до 17 лет будут предлагать прививки в специальных центрах или у врачей по месту жительства, среди этой группы граждан до сих пор полную вакцинацию получили около 10%.

По словам Шпана, которого цитирует телеканал, каждый желающий в этой возрастной группе может получить прививку уже этим летом.