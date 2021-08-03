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03.08.2021 03:53

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет

В Германии решили начать прививать от коронавируса детей от 12 лет, сообщил в понедельник телеканал Welt.

Решение принято единогласно на конференции региональных министров здравоохранения в согласовании с главой минздрава ФРГ Йенсом Шпаном.

Теперь гражданам от 12 до 17 лет будут предлагать прививки в специальных центрах или у врачей по месту жительства, среди этой группы граждан до сих пор полную вакцинацию получили около 10%.

По словам Шпана, которого цитирует телеканал, каждый желающий в этой возрастной группе может получить прививку уже этим летом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДЕТИ, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]