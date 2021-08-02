ЕК приступает к расследованию проекта приобретения компании Kustomer компанией Facebook

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о начале углубленного расследования с целью изучить соответствие законодательству ЕС в области слияния предприятий проекта приобретения компанией Facebook компании Kustomer, занимающейся программным обеспечением управления взаимоотношений с клиентами (CRM).

"Важно внимательно изучить потенциально проблемные приобретения предприятиями, которые уже занимают доминирующую позицию на некоторых рынках. Это особенно касается цифрового сектора, где Facebook занимает позицию первого плана одновременно на рынке рекламы онлайн и на рынке каналов обмена сообщениями, как WhatsApp, Messenger или Instagram", - заявила в связи с этим расследованием исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, цель в том, чтобы убедиться, что данная транзакция не нанесет вреда ни компаниям, ни потребителям и что не будет снижена конкуренция.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что она опасается отрицательного воздействия предусмотренной сделки на рынок программного обеспечения управления взаимоотношениями с клиентами.

ЕК также видит возможный ущерб в том, что слияние еще больше усилит позицию Facebook на рынке рекламы онлайн.

Американская CRM-компания Kustomer, объясняют в Еврокомиссии, является поставщиком программного обеспечения, которое предлагает предприятиям осуществлять связь с потребителями по различным каналам (телефону, электронной почте, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram и другим) посредством одного инструмента.