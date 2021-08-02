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Регион 02.08.2021 21:08

Генконсульство РФ в Анталье подтверждает гибель трех российских туристов в результате ДТП с автобусом

Трое российских туристов погибли, пятеро тяжело ранены в ДТП с участием автобуса, произошедшего в понедельник в турецкой провинции Анталья, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Генконсульстве России в Анталье.

"2 августа в районе Манавгата около 18.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения", - сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что, по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

"Двое раненых находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", - добавили в Генконсульстве.

Его сотрудник выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

Как сообщалось, туристы направлялись в аэропорт Антальи для вылета вечерним рейсом в Самару. В Турцию они приехали по линии туроператора "Интурист". Все туристы застрахованы в компании "РЕСО-Гарантия".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДТП, РОССИЯНЕ, ГЕНКОНСУЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]