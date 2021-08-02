Генконсульство РФ в Анталье подтверждает гибель трех российских туристов в результате ДТП с автобусом

Трое российских туристов погибли, пятеро тяжело ранены в ДТП с участием автобуса, произошедшего в понедельник в турецкой провинции Анталья, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Генконсульстве России в Анталье.
"2 августа в районе Манавгата около 18.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения", - сообщили в дипмиссии.
Там добавили, что, по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.
"Двое раненых находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра", - добавили в Генконсульстве.
Его сотрудник выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.
Как сообщалось, туристы направлялись в аэропорт Антальи для вылета вечерним рейсом в Самару. В Турцию они приехали по линии туроператора "Интурист". Все туристы застрахованы в компании "РЕСО-Гарантия".
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